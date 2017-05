‘Zo zien we onze koning zelden… Willem-Alexander was zichtbaar niet blij toen zijn korte vakantie met zijn gezin en de familie van Máxima in Salzburg bij pers en publiek bekend was geworden. Zie de video…’ schrijft Marc bij een artikel dat lijkt naar het Duitse Salzburg24.

In de video is te zien hoe de koning kordaat langs de camera en langs Máxima loopt. Het lijkt erop dat Marc gelijk heeft en de onlangs jarige job, niet erg in zijn sas is.