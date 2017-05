Ex George Michael spoelde drugs door de wc

Hij hoopte dat hij zijn partner zo van de drugs af kreeg, zegt hij in een interview met The Sun on Sunday.

Michael en Goss waren van 1996 tot en met 2011 samen. Toen de twee elkaar leerden kennen, gebruikte Michael nog niet zo heel veel drugs. "Maar het escaleerde. Op een bepaald moment rookte hij 25 joints per dag."

Goss zag de zanger vaak wiet roken, maar nooit harddrugs gebruiken. "Ik keurde het af, dus was hij niet bij me als hij had gebruikt. Hij schermde mij en zijn familie af. Hij had een andere groep vrienden met wie hij dat deed."

Drankprobleem

Als de 58-jarige Goss echter drugs vond, spoelde hij het door de wc. "Dan dacht ik, ik loos het en hij zal niet meer halen. Hij was er niet bij met zijn hoofd, dus hij zou gewoon denken dat hij het kwijt was."

Het tweetal kreeg ook ruzies over het toenemende drugsgebruik van de zanger. Tijdens die ruzies, ontkende hij niets en bood hij ook niet zijn excuses aan, aldus Goss. "Hij was hard tegen mij over mijn drankprobleem."

Goss denkt dat als ze bij elkaar waren gebleven, ze nu allebei dood waren geweest. "Ik wou dat we allebei in staat waren geweest om af te kicken." Hun psychiater moedigde de twee ook aan bij elkaar te blijven. "Ik vroeg hem of ik George moest verlaten en hij keek me in mijn ogen en zei: ‘Ik denk dat jij de enige reden bent dat George in leven blijft’."