Miley Cyrus nuanceert kritiek op hiphop

In het interview dat ze gaf aan Billboard zegt de zangeres, die volgende week haar nieuwe single Malibu uitbrengt, dat ze tegenwoordig minder geneigd is om hiphopmuziek te maken vanwege de seksistische teksten van rappers.

"Ik kan er niet meer naar luisteren. Ik ben daarom wat uit de scene gestapt. Het ging mij teveel over 'Kijk mij met mijn Lamborghini en mijn Rolex en een hete chick op mijn schoot'. Ik ben daar niet van", zei ze.

Sensationeel

Op Instagram komt ze terug op de opmerkingen. "Wie een artikel leest beseft zich vaak niet dat ik daarvoor uren heb gesproken met een journalist over mijn leven, mijn perspectief en de volgend stappen in mijn carrière. Slechts een deel van het interview komt uit op print en veel interviews zoomen in op het meest sensationele deel uit het gesprek. Laat me duidelijk zijn, ik respecteer alle muziekgenres, van country tot pop. Ik zal ook van hiphop blijven houden, ik heb immers met de beste mensen gewerkt."

Ze voegt eraan toe: "Op dit moment in mijn leven neig ik persoonlijk en muzikaal meer naar rap met meer niveau en bewustzijn. Nu ik wat ouder word, begrijp ik wat muziek voor de wereld betekent. Ik zie dat de jonge generatie vandaag de dag behoefte heeft aan het luisteren naar positieve, krachtige teksten."