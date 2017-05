Eerder op de avond had Naya een benefietgala bijgewoond in Beverly Hills.

Vorige maand werden de twee knuffelend en zoenend in een zwembad gefotografeerd in Hawaï. '"Ze zien elkaar sinds enkele weken. Het is informeel, ze hebben het leuk met elkaar", zegt een bron van Us Weekly.

Rivera (30) was van 2014 tot 2016 getrouwd met Ryan Dorsey, met wie ze zoon Josey kreeg. David Spade (52) heeft een achtjarige dochter, Harper, met zijn ex-vriendin Jillian Grace.