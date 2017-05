OG3NE over de rode loper in Kiev

Ook de Nederlandse inzending OG3NE was erbij. De zusjes Lisa, Amy en Shelley kregen de kans zich voor te stellen aan de internationale pers. Aan het begin van de rode loper vertelde Shelley aan de presentatoren van de openingsceremonie dat een professionele muziekcarrière een droom is die uitkomt voor de zingende zusjes. "Aanvankelijk wilden we iets anders doen, maar toen kwamen we erachter dat we ook met muziek ons brood kunnen verdienen en dat is onze droom", zei Shelley.

OG3NE moet komende donderdag echt aan de bak. Dan moeten de zussen een finaleplek proberen te bereiken. Tien van de achttien deelnemende landen mogen door naar de finale van volgende week zaterdag. Bij de bookmakers staat Nederland inmiddels achtste.