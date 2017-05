Oeuvrebox Conny Vandenbos gepresenteerd

De box bevat 306 liedjes die Conny tussen 1961 en 2001 opnam, waaronder nooit eerder gepubliceerde demo’s en liveopnames. Blokhuis roemde Conny en zei dat ze veel heeft betekend voor de Nederlandstalige muziek.

Willeke was ontroerd door de vele mooie herinneringen die naar boven kwamen. Conny was een dierbare collega van haar. Willeke vertelde dat ze onderling bijna nooit over werk spraken, maar vooral over persoonlijke zaken. De zangeressen roddelden ook nooit over elkaar of andere artiesten, vertelde Willeke.

Initiatiefnemers Marc Bijlsma en Rop Janze hebben jarenlang overlegd met de diverse platenmaatschappijen die materiaal van de in 2002 overleden zangeres in beheer hebben. Conny Vandenbos is de eerste Nederlandse artiest waarvan het complete studiorepertoire op één cd-box is uitgebracht.

Conny Vandenbos zou dit jaar tachtig zijn geworden. De zangeres overleed in 2002 na een kort ziekbed. Zij werd bekend met hits als Sjakie van de Hoek, Roosje mijn Roosje en Ik ben gelukkig zonder jou. In 1965 vertegenwoordigde Vandenbos Nederland tijdens het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘t Is genoeg. Ook presenteerde de zangeres jarenlang programma’s voor Radio M Utrecht en Radio Noordzee.