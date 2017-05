Nicki Minaj betaalt schoolgeld voor fans

De Anaconda-zangeres begon de avond op Twitter met een wedstrijd voor het weggeven van toegangskaarten en een meet & greet tijdens de aanstaande Billboard Music Awards in Los Angeles. Maar als snel veranderde de opzet van de wedstrijd. "Laat me zien dat je goede cijfers haalt en ik betaal je lesgeld", twitterde Nicki aan een fan die vroeg of ze zijn schoolgeld zou willen betalen in plaats van een toegangskaartje. De rapster stemde toe.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?! ‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 mei 2017

Ook superfan en student Kyle Walsh viel in de prijzen. Hij twitterde zijn cijferlijst aan Minaj die hem vervolgens vroeg hoeveel geld hij nodig had. "Ik ben ontdaan, geïnspireerd en dankbaar, maar eerlijk gezegd ben ik niet verrast", zegt Walsh tegen dagblad USA Today. "Nicki is een van de meest barmhartige mensen in de entertainmentindustrie", vervolgt de student.

Ok do u need help w/tuition or do u have a full scholarship? https://t.co/q7ewfdNzCs — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 mei 2017

Net na middernacht liet Minaj weten dat er een einde was gekomen aan de donaties, maar dat ze de actie binnenkort zal herhalen.

Done. Dm ur info https://t.co/YEd4kiYiW1 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 mei 2017