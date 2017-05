premium

Stranger-Things actrice in tranen na winnen award

37 min geleden

Millie Bobby Brown, beter bekend om haar rol als Eleven in de show Stranger Things, heeft zondag de MTV Movie Award gewonnen voor beste acteur & actrice in een serie. Het is de eerste keer dat de 13-jarige Britse in haar eentje in de prijzen viel om haar acteerwerk in de show.