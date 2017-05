Wendy van Dijk herdenkt overleden vader

Bij het kiekje schrijft Wendy: "In memoriam. Mijn lieve papa. Jij en Sem waren onafscheidelijk. Het ergste van het ongeneeslijk ziek zijn was dat je Sem niet zag opgroeien, zei je. Hartverscheurend. Toch hoop ik dat je er wat van mee krijgt. 11 jaar moeten we je al missen..kom nou maar weer terug! #in memoriam #jaapvandijk #ikhouvanjou #vooraltijdinonshart #wallesoffenies #drigjandorisinhetbos #koosnaampje"

Wendy kan op veel steun rekenen van haar fans. Zo schrijft met doorgaans "Heel veel sterkte" en "Dikke kus" bij de afbeelding.