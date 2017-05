premium

André Hazes jr. geeft extra show in Ahoy

1 uur geleden

André Hazes jr. geeft in oktober niet één, maar twee concerten in Ahoy. De vraag naar kaarten was zo groot, dat de zoon van de in 2004 overleden volkszanger besloot een extra concert te geven. André staat ook op vrijdag 13 oktober in de Rotterdamse concerthal.