Eind 2015 verloofde het stel zich al middels een advertentie in de krant The Times en nu is de bruiloft er dan eindelijk van gekomen. Sinds 2013 zijn Tom en Dustin een setje. De 42-jarige Black is filmregisseur en scriptschrijver en won voor zijn scenario voor de film Milk​ een Oscar.

Eerder dit jaar gingen er geruchten de ronde dat Tom al achttien maanden een affaire had met het 27-jarige model Edward William. Niet veel later kwamen Tom en Dustin met een gezamenlijke verklaring dat alles koek en ei was. De liefde overwint bij hen vele stormen, getuige hun ja-woord.