Veronica wil verandering in beautylandschap

Dat laat ze in een video op Facebook en Instagram weten. “Ligt het aan mij of zijn er nog heel weinig beautyblogs voor en over onze donkere huid?” vraagt Veronica zich af. “Ik heb namelijk gisteren iets van drie, vier uur besteed op internet. Alleen maar om een bodylotion te vinden met glittertjes erin voor de donkere huid. Ik kon alles vinden, in Amerika. En dat vind ik best jammer.”

De presentatrice en vlogger heeft van haar moeder geleerd niet te klagen, dus wil ze iets aan dat gebrek doen. Niet veel later liep haar inbox vol met berichten van jongens en meisjes die het probleem herkennen.

“Ik ben heel blij met jullie reacties. We gaan hier iets aan doen, met elkaar, oke? Ik weet nog niet precies wat. Maar geef me heel eventjes, laten we vooral kennis delen. Dan kijk ik wat ik kan doen aan deze kant”, besluit ze.