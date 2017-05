Dat zeggen bronnen tegen People.

De twee zouden zonder ruzie een punt achter hun relatie hebben gezet. "Het was geen dramatisch einde", aldus een ingewijde. "Bomba is een goede vent, maar de liefde was uitgebloeid."

Demi en Bomba, een professioneel MMA-vechter, werden in juli voor het eerst aan elkaar gekoppeld. In de maanden daarna maakten de twee het 'officieel' en plaatsten ze diverse liefdevolle foto's van elkaar op hun Instagram-accounts.