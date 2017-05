Katy: album gaat niet over Taylor Swift

"Dit album gaat over niemand anders. Het gaat over mij die gezien en gehoord wordt", zegt Katy tegen Entertainment Weekly. "Al gaat het niet eens echt over mij. Het gaat over alles wat ik zie en verwerk."

Al jaren wordt gefluisterd dat Katy en Taylor Swift ruzie zouden hebben. Dat zou zijn ontstaan toen de zangeressen mot kregen over een paar dansers, die niet met Taylor maar met Katy op tournee gingen. Katy zou daarna het onderwerp van Taylors hit Bad Blood zijn geweest. Of dat echt zo is, weet ook Katy niet. "Daar kan ik niet op antwoorden."