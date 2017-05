"We komen terug wegens groot succes", schrijft Freek op Instagram. Vanaf september is de voorstelling nog eens achttien keer te zien in theaters in het hele land.

Moeders en zonen gaat over een moeder (Blankers) die de ex-partner (De Leeuw) van haar overleden zoon bezoekt. Het verhaal is een vertaling van de Broadway-hit Mothers and Sons. Moeders en zonen ging vorig jaar april in première.