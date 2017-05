Alfred Birney wint Libris Literatuur Prijs

,,Een boek waarin je je als lezer door de sublieme stijl bijna medeplichtig voelt aan de beschreven wreedheden en tegelijk ook de kracht ervaart om te willen overleven'', aldus juryvoorzitter Janine van den Ende.

Voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar ontvangt de 65-jarige Birney 50.000 euro en een door Irma Boom ontworpen bronzen legpenning. Het boek gaat over de vader van de auteur die tegen wisselende vijanden vocht tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in het voormalige Nederlands-Indië.

,,Ik bedank het onvolprezen Letterenfonds dat me in staat stelde om deze nogal zware klus te klaren'', zei de prijswinnaar. Hij richtte zich daarna op de aanwezigen in het Amstel Hotel: ,,U kunt er zeker van zijn dat ik morgen naar het strand zal gaan en daar, in de vloedlijn, een gat in de lucht zal springen.''

De prijsuitreiking werd rechtstreeks uitgezonden in Nieuwsuur op NPO 2. De andere kanshebbers waren Walter van den Berg (Schuld), Arnon Grunberg (Moedervlekken), Jeroen Olyslaegers (Wil), Marja Pruis (Zachte riten) en Lize Spit (Het smelt). In 2016 won Connie Palmen met haar boek Jij zegt het. Schrijvers die de prijs ook wonnen, zijn onder anderen Adriaan van Dis, Tommy Wieringa, A.F.Th. van der Heijden, J.J. Voskuil en Frida Vogels.

Nederland kent naast de Libris Literatuur Prijs ook de ECI-Literatuurprijs (voorheen AKO Literatuurprijs). Winnaars van die jaarlijkse prijs krijgen een sculptuur en eveneens 50.000 euro.