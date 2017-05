Man doet zich voor als manager Adele

Dat meldt TMZ op basis van een politierapport.

Volgens het rapport stuurde een man, genaamd Justin Jackson, een mail naar de manager van Kendrick Lamar, waarin hij zei Adele's manager te zijn. Daarmee probeerde hij drie kaarten, ter waarde van 250 dollar per stuk, voor het Rolling Loud muziekfestival in Miami te krijgen waar Lamar de hoofdact was.

Het management van Lamar vertrouwde de boel niet en informeerde het management van Adele. Zij constateerden dat de mail nep was en schakelden de politie in. Jackson en zijn vrouw werden gearresteerd toen ze de kaartjes wilden ophalen.

Bronnen melden dat het niet de eerste keer is dat Jackson aan oplichting deed. Hij werd al eens veroordeeld toen hij zei de manager van Madonna te zijn en voor 2,4 miljoen dollar aan sieraden had gestolen.