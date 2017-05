Armin van Buuren verheugt zich op fans

"Het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar de fans is toch waar je het voor doet", zei Armin maandag in RTL Late Night. "Zij hebben mijn platen gekocht en luisteren naar je. Hoe ouder je wordt, hoe dankbaarder je daar van wordt. Het is een soort warm bad. Ik heb zo veel aan ze te danken."

Naar de twee shows van The Best of Armin Only komen bijna honderdduizend mensen. Het zijn de grootste soloshows van de wereldberoemde dj. Armin doet het niet alleen. Hij ontvangt een groot aantal gastartiesten met wie hij in zijn carrière heeft samengewerkt. Onder meer Kensington, Mr. Probz, Laura Jansen en Sharon den Adel komen langs.