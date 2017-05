Bedenker G.I. Joe en ThunderCats overleden

De in 1933 in Brooklyn geboren Weston besloot het Amerikaanse leger in te gaan en vocht mee in de oorlog in Korea begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Na de oorlog vestigde hij zich in New York en studeerde marketing.

Na het succes van Mattel's speelgoedpop Barbie zag Weston een gat in de markt voor een speelgoedfiguur voor jonge jongens. Hij bedacht actiefiguur G.I. Joe, geïnspireerd op zijn ervaringen als soldaat, en verkocht de rechten aan speelgoedfabrikant Hasbro. Het poppetje werd een daverend succes en verschillende tekenfilms en televisieshows volgden. In de jaren tachtig ontwikkelt Weston met zijn inmiddels succesvolle bedrijf de tekenfilmserie ThunderCats, dat wereldwijd wordt uitgezonden.

Stanley Weston laat drie kinderen en vijf kleinkinderen achter.