Melrose Place-acteur stelt zich verkiesbaar

Dit schrijft de Los Angeles Times.

Sabato Jr. werd geboren in Italië maar verhuisde met zijn familie in 1985 naar de VS. Daar begon hij met modellenwerk maar maakte begin jaren negentig de overstap naar acteren. Hij speelde van 1992 tot 1995 mee in de populaire soapserie General Hospital en Melrose Place.

In 2009 krijgt de acteur een eigen realityshow genaamd My Antonio, waarin vrouwen moeten proberen zijn hart te veroveren. Opvallend genoeg deed de ex-vrouw van de acteur, Alicia Tully Jensen, ook mee aan de show. Het stel was tussen 1992 en 1993 kortstondig getrouwd.

In de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton sprak Sabato Jr. al vroeg zijn steun uit voor Trump en hield, als een van de weinige Hollywoodsterren, een toespraak op de Republikeinse conventie. Sabato Jr. moet het opnemen tegen de huidige afgevaardigde van het 26e kiesdistrict in Californië, de Democrate Julia Brownley.