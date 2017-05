Countryzanger Jason Aldean wordt weer vader

"Verrassing!!! We zijn zwanger!!!", las het onderschrift bij een foto van het stel waarbij Aldean zijn hand op de buik van Kerr legt. "Dit was het moeilijkste geheim dat we ooit hebben moeten bewaren", aldus het stel.

De nieuwe telg is het derde kind van de 40-jarige countryzanger. Aldean heeft twee dochters uit het huwelijk met zijn ex-vrouw Jessica Ussery van wie hij in april 2013 na twaalf jaar huwelijk scheidde.

Kerr en Aldean ontmoetten elkaar in maart 2014 en trouwen een jaar later aan het strand in Mexico. "Mijn hart was nog nooit zo gevuld met blijdschap en liefde", schreef Kerr destijds op Instagram over haar huwelijk met de countryzanger.