Roel Reiné komt naar Nederland voor Inhumans

Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt. Inhumans wordt een bijzonder project dat een brug probeert te slaan tussen de bioscoop en de televisie. De eerste twee afleveringen worden in de bioscoop gepresenteerd, daarna gaat de serie verder op televisie. Reiné werkt op dit moment aan de film; eerder deze week werden de eerste beelden naar buiten gebracht. De fans reageerden zeer enthousiast.

Marvel's Inhumans zal begin september in meer dan 1.200 Imax-bioscopen over de hele wereld te zien zijn. Reiné speelde zichzelf in de kijker van televisieproducenten met een reeks low budget-actiefilms en een aflevering van piratenserie Black Sails die hij vorige jaar maakte.

Marvel

Reiné is groot fan van Marvel, de producent die met producties als Avengers, Iron Man en Guardians of the Galaxy de bioscopen domineerde. “Ik dacht altijd dat ik toe werkte naar een grote bioscoopfilm”, legt hij uit. “Maar deze stap, naar de eerste twee afleveringen van een Marvel-serie, is voor mij veel groter.” De regisseur van de eerste episodes bepaalt de toon, de stijl, de look van de serie. “De stempel die ik op het verhaal druk, wordt daarna voortgezet door de rest van de regisseurs. Het is een enorme eer om deze klus te krijgen - er waren heel veel grote namen in de race.”

Marvel is echter een producent die risico’s durft te nemen; ook voor bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy werd een relatief onbekende, jonge regisseur gevraagd. "Ik kreeg altijd wel mails over de sequels die ik in Hollywood gemaakt heb. Maar nu ontploft mijn mailbox bijna: ik krijg berichtjes van fans uit alle hoeken van de wereld, van Japan tot Indonesië, van Zuid-Amerika tot Rusland. Marvel heeft een fanbase die je je niet voor mogelijk houdt.”

Na Inhumans gaat Reiné weer een Nederlands project draaien: het historische epos Redbad, over de middeleeuwse Friese vrijheidsstrijder.