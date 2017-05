Ex-privékok klaagt P. Diddy aan

Volgens Rueda is het meerdere malen voorgekomen dat Sean Combs, zoals de zanger echt heet, zijn werkneemster hem eten liet serveren terwijl hij poedelnaakt was. Ook zou Diddy na heftige vrijpartijen zijn kok aan het werk hebben gezet. Daarbij zou hij dan schunnige opmerkingen hebben gemaakt over zijn geslachtsdeel.

Volgens Rueda hadden de taferelen bij Diddy thuis soms wat weg van de Italiaanse pornoklassieker Caligula. Woordvoerders van Diddy doen de beschuldigingen af als onzin. "Dit is een krankzinnige rechtszaak die is aangespannen door een gefrustreerde ex-werknemer die om gegronde redenen is ontslagen."