Margrethe spreekt over vriendschap met Harald

De koning is in februari tachtig geworden, de koningin hoopt die mijlpaal in juli te bereiken en dat wordt dinsdag en woensdag uitbundig gevierd.

"De banden zijn heel nauw, omdat de afstand tussen onze landen zo klein is. Maar dat is slechts één aspect. Het andere is dat over de jaren er een echte vriendschap is ontstaan. Koning Harald en ik zijn niet alleen collega's of verwanten maar ook erg goede vrienden. De nauwe vriendschap met hem en koningin Sonja stel ik zeer op prijs”, aldus de koningin.

Zij logeert dinsdag en woensdag samen met kroonprins Frederik en kroonprinses Mary aan boord van haar koningsschip Dannebrog dat in de haven van Oslo ligt afgemeerd en dat woensdag ook deelneemt aan de verjaardagscruise door Oslofjord.