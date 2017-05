Wieringa nieuwe directeur DeLaMar

Wieringa was elf jaar producer van radio, televisie en internet bij de VPRO en in die hoedanigheid betrokken bij het Nieuwjaarsconcert, Zomergasten, Zeeman met Boeken, Reiziger in Muziek en Radio 3 voor 12. Vervolgens was ze twaalf jaar producent Stage Entertainment Nederland en zo één van de eindverantwoordelijken voor de productie van onder meer de musicals The Lion King (versie van 2004), Evita, Sunset Boulevard, Petticoat, Mary Poppins en Hij Gelooft in Mij.

Ook was ze producent van DeLaMar Producties, dat in het gelijknamige theater de toneelstukken Een Ideale Vrouw, De Tijd Voorbij en Vaslav op de planken bracht.

Joop van den Ende, bestuursvoorzitter van het DeLaMar, is verheugd dat ze nu directeur wordt van 'zijn' theater: "Zij is een theatervrouw pur sang en brengt een schat aan theaterervaring mee."