Dít moet je weten voor de halve finale ESF

1. ZWEDEN

Robin Bengtsson - I Can't Go On

Gelikte mix van Justin Bieber en Justin Timberlake. Catchy, maar niet origineel. Boyband-nummer dat uitstekend blijft hangen. I Can't Go On ziet er professioneel en strak uit, al is de zanger niet los in de heupen en zijn zijn zangkwaliteiten magertjes. Toch goed voor een top-10-notering.

2. GEORGIË

Tako Gatsjetsjiladze - Keep The Faith

Dramaqueen in een prachtig rode jurk die de nieuwe titelsong van James Bond zingt. Ze is de wereld aan het redden, maar staat er wel heel alleen voor. Keep The Faith is een meeslepend nummer van een zangeres met een krachtige stem. Het nummer is jammer genoeg te slap en gaat na twee minuten onderuit.

3. AUSTRALIË

Isaiah Firebrace - Don't Come Easy

Wandelende Shampoo-reclame met smekende blik. Don't Come Easy zal veel jongeren aanspreken. Het is echter een emotioneel liedje zonder emoties dat op het podium minder indruk maakt.

4. ALBANIË

Lindita Halimi - World

Cursus handgebaren van Albanese zangeres. World begint tam, pakt later uit, maar neemt je niet meer waardoor het onvoldoende beklijft. Doorsnee. Daardoor duren deze drie minuten lang, hoe mooi het ook gezongen is. Fijn moment om even pauze te nemen en naar de wc te gaan of drankjes in te schenken.

5. BELGIË

Blanche - City Lights

Topsong, maar matig uitgevoerd. België laat een gouden kans om hoog te eindigen op het Songfestival wel heel gemakkelijk uit zijn handen glippen. Live verliest het alles. De slappe, stokstijve, angstige performance van City Lights, en ook de jurk, leiden af van een fraai en betoverend liedje.

6. MONTENEGRO

Slavko Kalezic - Space

Heeft iemand een schaar? Mix van Alcazar's Crying At The Discotheque en George Michael's Outside. Werkt op de lachspieren. Lassowerpen met zijn eigen paardenstaart. Gaaf dat een land als Montenegro een rolbevestigende inzending als deze durft te sturen. Space is is de natte droom voor de gemiddelde Songfestivalbezoeker, goed voor drie minuten plezier, maar daarna is het ook genoeg. Alleen punten voor de doorkijkbloes.

7. FINLAND

Norma John - Blackbird

Mooie en gevoelige inzending van Finland. Pure stem. Blackbird heeft iets weg van filmmuziek of met die Keltische ondertoon misschien zelfs een Ierse Eurovisie-winnaar uit de jaren negentig. Het is mooi en meeslepend. Rustpuntje om je in onder te dompelen.

8. AZERBEIDZJAN

Dinah Haciyeva - Skeletons

Kunstzinnige, bijna angstaanjagende inzending. Gewaagd. Muzikaal is het een ripoff van David Guetta en Sia met een goede opbouw en waarbij een uitstekend rijmwoordenboek is gebruikt. Dit is wat we ook regelmatig op de radio horen. Top 15-materiaal.

9. PORTUGAL

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

Zeer overtuigende theatrale tranentrekker. Jaren vijftig lied dat door alles heen gaat. Het is gewoontjes en lief, maar tegelijkertijd voel ik de uitvoering in heel mijn lichaam. Ik krijg het er gewoon warm van. Dit kan winnen. Amar Pelos Dois is de beste Portugese inzending ooit.

PS. De repetitie via bijgaande link wordt uitgevoerd door de zus van de zanger. Zij schreef het lied. De zanger, die fysieke problemen heeft, arriveerde pas laat in Kiev.

10. GRIEKENLAND

Demy - This Is Love

Gaydisco uit de jaren negentig. Het dak gaat eraf in Kiev bij dit formulelied. This Is Love heeft een heerlijke beat, het is aanstekelijk en blijft hangen, maar het is ook weinig bijzonder. We hebben dit al zoveel vaker gezien en gehoord. Bovendien missen we de sirtaki.

11. POLEN

Kasia Mos - Flashlight

Grommende vrouw met meeslepend lied. Ze knijpt met haar stem. In Polen zijn ze allemaal enthousiast over Flashlight, maar wij hebben er een glas wodka bij nodig. Het lied houd je totaal niet bij de les en dat komt vooral door de zangeres en haar performance en niet zozeer door het nummer. Ik heb zin om heel hard naar zolder te rennen en pas weer terug te komen als de inzending voorbij is. Nee, Polen is het niet dit jaar.

12. MOLDAVIË

Sunstroke Project - Hey Mamma

Help! De polonaise wordt ingezet in Kiev. Hey Mamma is leuk voor huwelijken en partijen. Het Moldavische nummer blijft enorm hangen, maar dit is in dit geval geen voordeel. Te bedachte pretinzending, waarbij de cursus Engels niet met een voldoende is afgerond. Per saldo is het leuk vermaak. Zal zeker wat punten bij elkaar zal scharrelen.

13. IJSLAND

Svala Björgvindóttir - Paper

IJsland stuurt een flinterdun liedje. Kunnen we dit overslaan? De zangeres heeft een afstandelijke en eentonige stem; en belangrijker: ze geeft een bedroevend saai optreden. Het geheel komt weinig sympathiek over. Plateauzolen en een windmachine helpen dan niet. Paper gaat geen potten breken.

14. TSJECHIË

Martina Barta - My Turn

Tijd om pinda's te halen. My Turn is een perfecte song voor een romcom, beetje Shakira, maar verder reikt het niet. Het lied heeft weliswaar een gevoelige tekst en wordt krachtig gezongen, maar het wordt op het Eurovisie-podium niet naar een hoger niveau getild. Daardoor wordt het slaapverwekkend. Het stoeipakje van de zangeres helpt ook niet. Overslaan en snel vergeten.

15. CYPRUS

Hovig Demirjian - Gravity

Dat lied, dat is het niet voor Cyprus. Gravity is slaapverwekkend, monotoon, fantasieloos en bij elkaar gejat. Als ik het hoor, heb ik zin om mijn telefoon te pakken om zelfs mijn schoonmoeder te bellen. Het kan niet anders dan dat dit nummer zorgt voor een vrije val voor Cyprus. De energie van de zanger maakt echter alles goed. Grote kans dat we het land gewoon terugzien in de finale.

16. ARMENIË

Artsvik Harutiunian - Fly With Me

Armenië stuurt een spannend en verfrissend nummer. Modern. Beetje Lady Gaga-achtig. Fly With Me is een welkome afwisseling in de rij liedjes van vanavond. Dat komt vooral door de etnische en exotische klanken, maar ook door de gave choreografie die erbij bedacht is. Absolute puntenpakker.

17. SLOVENIË

Omar Naber - On My Way

Houd uw aanstekers paraat en geniet mee van onvervalste Sloveense Disney-pathos. On My Way is een meezinger van de bovenste plank. Leuk voor Toppers in Concert. De zanger bespeelt bovendien uitstekend de camera. Uit zijn tenen komt het lied. Maar ik vrees dat het onvoldoende is, want het is te degelijk, te gewoontjes en te saai. Heel jammer Slovenië, maar volgend jaar beter.

18. LETLAND

Triana Park - Line

Wat is dit? Bjork meets Madonna meets Lady Gaga. Ik zie een boze heks uit Riga met een niet zo geslaagd en gedateerd liedje. Er zit veel te weinig variatie in Line. Hier kun je beter na anderhalve minuut de stekker uittrekken.