Het was het eerste openbare optreden van de hertog van Edinburgh sinds de aankondiging van zijn pensionering na de zomer. Prins Philip wordt volgende maand 96 jaar.

Koningin en prins woonden een dankdienst bij in de Falkland Islands Memorial Chapel ter ere van het honderd jarig bestaan van de school. Paungbourne College is in 1917 opgericht om jongens op te leiden tot officier bij de koopvaardij en de Koninklijke Marine. Maar met het afnemen van het belang van de koopvaardij veranderde de opleiding van koers. Sinds 1969 is het een gemengde, meer op gewone vakken gerichte school geworden. De leerlingen dragen nog wel altijd marine-uniformen.

Koningin Elizabeth bezocht Pangbourne College vier keer eerder. De eerste keer was in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog toen ze nog prinses was.