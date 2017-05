Dat meldt de Irish Independent. Een Ier had zich gestoord aan uitspraken van Fry.

In een programma op de Ierse televisie uit 2015 wond Fry zich op over god. “Hoe kun je een gemene, stomme god respecteren die een wereld voor onrechtvaardigheid creëert”, vroeg hij zich af. Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat van een kijker. Die klaagde Fry aan, tot grote woede van veel mensen.

De politie zal Fry echter niet vervolgen. Dat komt omdat de klager geen schade of letsel heeft opgelopen. En omdat de uitspraken van de comedian ook niet in strijd zijn met strenge wetgeving omtrent het beledigen van religieuzen. Daar kwam ook nog bij dat er verder helemaal geen klachten waren binnengekomen over de uitzending.

De man die de aanklacht heeft ingediend kan leven met het seponeren van de zaak. “Ik deed gewoon mijn burgerplicht”, zegt hij in een reactie. Hij zegt blij te zijn dat de politie de zaak wel zorgvuldig heeft onderzocht.