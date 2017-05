Al ruim een uur voordat koning Harald en koningin Sonja met hun familie en buitenlandse merendeels koninklijke gasten op het balkon van het paleis verschenen, stond het publiek klaar.

Behalve toegezongen, waarbij de Oslo Soul Children en de kapel van de Koning's Garde voor de muzikale ondersteuning zorgden, werd het koningspaar ook toegesproken door de acteur, zanger en theaterdirecteur Bjarte Hjelmeland. Die vermengde ernst en humor, en kreeg voor elkaar dat koning Harald zich de tranen van het lachen uit de ogen moest wrijven.

De Noorse koninklijke familie had de centrale plek op het balkon, de Nederlandse gasten Willem-Alexander, Máxima, Beatrix, Mabel en Constantijn deelden het gedeelte ernaast met onder meer het Zweedse koningspaar, de Noorse prinses Astrid en Sophie, gravin van Wessex. Die was net als prins Constantijn alleen naar Oslo gekomen omdat de partner dinsdagavond in eigen land al andere verplichtingen had.

Na het muzikaal intermezzo voor het paleis ging iedereen naar binnen voor het galadiner ter ere van de beide jarigen. Koning Harald is in februari tachtig geworden, koningin Sonja bereikt die leeftijd in juli.