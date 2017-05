Anne-Marie Jung heeft moeite om haar ogen open te houden bij de inzending van Finland. "Zijn jullie nog wakker??", schrijft ze.

Maurice Wijnen heeft het duidelijk meer naar zijn zin: "Wow #Finland. Stijlvol, strak gezongen en origineel. Eindelijk!"

Frits Huffnagel: "Montenegro was hilarisch maar redt het niet. België viel tegen. Verder alles volgens schema..."

Montenegro was hilarisch maar redt het niet. België viel tegen. Verder alles volgens schema... — Frits Huffnagel (@FritsHuffnagel) 9 mei 2017

Of Jan Kooijman het einde van de eerste halve finale haalt, is nog maar de vraag: "Jongens, wat een ellende tot nu toe. Hoop dat mijn geduld net zo lang is als die vlecht van Albanië."

Jongens, wat een ellende tot nu toe. Hoop dat mijn geduld net zo lang is als die vlecht van Albanië.. #eurovision #esf17 — Jan Kooijman (@Jan_Kooijman) 9 mei 2017

Ook Mike Weerts is geen fan. "Ok! Ik vind het over het algemeen echt behoorlijk kut.....en vals...."

Ok! Ik vind het over het algemeen echt behoorlijk kut.....en vals.... #eurovision2017 https://t.co/UAKmCdzwHY — Mike Weerts (@MikeWeertsNL) 9 mei 2017

Jeroen van der Boom: "Montenegro ....is dit een geintje?"

Montenegro ....is dit een geintje? #esf17 — Jeroen van der Boom (@jvdboom) 9 mei 2017

Ook Miryanna van Reeden verbaast zich over de inzending van Montenegro.

Montenegro is in gevlecht met het Engels #esf17 — Miryanna van Reeden (@miryanna1) 9 mei 2017

Georgina Verbaan is ook fan van Portugal. "Ik hou van dit muziekje."