Dat zegt de inmiddels 55-jarige zangeres tegen People. Ze heeft er dan ook een beetje spijt van dat ze zo open is geweest over haar privéleven.

Vorige maand vertelde Melissa dat ze met haar kinderen van twintig en achttien jaar softdrugs had gebruikt. Ze vond het een mooie ervaring die ze kon delen met haar kinderen. Het zit de zangeres dan ook dwars dat ze er op social media flink van langs kreeg. “Ik zou nooit iets doen dat slecht is voor mijn kinderen”, stelt ze.

De kritiek kwam vooral omdat Melissa, bekend van haar jaren negentig-hit Like The Way I Do, ook nog twee jongere kinderen heeft. In het gesprek met People zegt ze dan ook dat ze de drugs bij die twee weghoudt. “Ik ben er niet voor dat kinderen en tieners softdrugs gebruiken”, zegt ze.

De zangeres vindt wel dat er overdreven wordt gedaan over softdrugs. Zelf rookt ze medicinale wiet sinds 2004 nadat er borstkanker bij haar werd geconstateerd. Of ze nu nog marihuana gebruikt als medicijn of voor recreatief gebruik laat ze in het midden. “Die scheidslijn is ook heel dun”, zegt ze daarover. “Ik geloof in de helende werking van softdrugs.”