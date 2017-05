En dat zijn geworden: Moldavië, Azerbeidzjan, Griekenland, Zweden, Portugal, Polen, Armenië, Australië, Cyprus en België.

Dat betekent dat Albanië, Tsjechië, Finland, Georgië, IJsland, Letland, Montenegro en Slovenië zijn afgevallen. De uitschakeling van Finland en Montenegro is opmerkelijk, zij werden door de wedkantoren wel een plek bij de eindstrijd was toegedicht.

OG3NE treedt donderdag in de tweede halve finale op. In de tweede voorronde strijden daarnaast nog zeventien inzendingen om een van de tien felbegeerde toegangskaartjes tot de finale. De ‘grote vijf’ Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië en gastland Oekraïne zijn al verzekerd van een plaats in de eindstrijd.