"Mijn tante Kim heeft het gevecht tegen borstkanker verloren en is zondag overleden. Ze was een krijger en wilde dat ik dit met jullie zou delen", twitterde de 24-jarige rapper, wiens echte naam Chancelor Bennett is.

My Auntie Kim lost her battle with Breast Cancer early Sunday morning. She was a warrior and wanted me to share this https://t.co/tb0cqRQzMA — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 9 mei 2017

In de video vertelt tante Bennett dat haar borst ontstoken was en ineens rood en warm aanvoelde. "Toen wist ik dat er iets niet goed was", aldus de tante van de rapper. Na een bezoek aan de arts bleek dat ze een zeldzame vorm van borstkanker had, een die vaak wordt aangezien voor een ontsteking aan de borst. De ziekte bleek in een vergevorderd stadium en genezing werd door artsen uitgesloten.