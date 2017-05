Gisele Bündchen mediteert in de file

"Op de achterbank van de taxi lijkt misschien een onlogische plek om te mediteren maar als je stilstaat in het verkeer is het perfecte moment om even tot jezelf te komen" liet Bündchen weten aan de aanwezigen.

Het supermodel vertelde eerder al over haar meditatie bij de latenightshow van Jimmy Fallon. Toen grapte ze dat het haar man, American Football-speler Tom Brady, en zijn team de Patriots de overwinning had bezorgd tijdens de Superbowl. Maar tijdens de benefietavond nuanceerde ze de uitspraak: "Ik heb de score niet kunnen veranderen maar het hielp mij wel rustig te blijven, met name toen de wedstrijd spannend werd en uit de hand liep", grapte Bündchen.