Hoofdrol Remmers in Musicals Gone Mad

Dat heeft producent M Theaterproducties woensdag bekendgemaakt. Ook acteurs Esther van Boxtel ( A Chorus Line), Saskia Schäfer ( Sister Act), Yoran de Bont ( Grease), Danny Houtkooper ( De Tweeling) en Martijn van Voskuijlen ( Beauty and the Beast) zijn in de musicalrevue te zien.

Het is het negende jaar dat Musicals Gone Mad wordt opgevoerd. De voorstelling laat zich zien als een 'Uitzending gemist' van het afgelopen musicalseizoen: de hoogte- én dieptepunten van alle grote shows komen voorbij en worden geparodieerd. Onder meer The Lion King, Ciske de Rat en De Marathon passeren in het stuk de revue.

Musicals Gone Mad is begin juni te zien in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. De kaartverkoop is woensdag van start gegaan.