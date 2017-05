premium

Johan Goossens maakt Engelse show voor homo's

37 min geleden

Cabaretier Johan Goossens heeft een voorstelling ontwikkeld die hij de komende zomer in het Verenigd Koninkrijk gaat spelen. De Engelstalige voorstelling Darkroom Diaries zal te zien zijn op het Fringe-festival in Brighton en in een theater in Bath. Een deels Nederlands gesproken versie speelt hij eind juni een aantal dagen in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.