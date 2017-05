Het Nieuwe Theater, dat de productie zou gaan opvoeren, heeft PSV gisteren op de hoogte gesteld van de annulering. “Een zeer onaangename verrassing”, zegt Gerbrands op de website van de club. “De productiekosten zijn vele malen hoger gebleken dan oorspronkelijk was aangekondigd, waardoor liefst zestig procent van de begroting niet gedekt is. Dat risico vinden ze te groot. (…) We praten over een tekort van enkele tonnen, een enorm bedrag”, aldus de algemeen directeur.

De mededeling komt voor de Eindhovense club als een enorme verrassing. “We hebben tot gisteren nooit een signaal gehad dat dit scenario tot de mogelijkheden behoorde. Het is erg pijnlijk, zeker ook voor Harry van Raaij en de familie Van Kemenade. We zijn als PSV-familie allemaal enthousiast geraakt door de bevlogenheid van de makers. Hoewel wij niet de initiatiefnemers waren, hebben we het samen met de supportersvereniging, de familie van Kemenade en Harry van Raaij heel graag de benodigde steun gegeven.”

Niet op orde

Volgens PSV kan de club niets anders dan concluderen dat de producenten hun zaken niet goed op orde hebben gehad. “Er valt ons niets te verwijten”, vindt Gerbrands. “We hebben ons stadion gratis ter beschikking gesteld, vele gesprekken met de producenten gevoerd en op organisatorisch gebied allerlei hand- en spandiensten verleend. Daarnaast stonden wij en de supportersvereniging garant voor een gedeelte van de kosten.”

Vorige maand liet producent Sander Eckhardt van Het Nieuwe Theater weten dat de musical niet twee, maar vier keer zou worden opgevoerd. De kaartverkoop ging zo snel dat was besloten om twee extra shows te geven. "In de wandelgangen begrepen we al dat het enthousiasme groot is. Maar dat we deze unieke musical nu meerdere malen mogen opvoeren, benadrukt hoe dit bij de PSV-supporters en andere voetballiefhebbers leeft."

PSV laat op de website weten dat alle mensen die een kaartje hebben gekocht, hun geld terugkrijgen. De regie van de musical, die van 1 tot en met 4 september te zien zou zijn in het Philips Stadion, was in handen van acteur Frank Lammers. De cast zou bestaan uit onder anderen Cees Geel, Joost Prinsen en Erik van Muiswinkel.