Overleden Robert Miles had kanker

"Robert is vredig heengegaan na een moedige strijd tegen kanker in de afgelopen negen maanden. Tijdens zijn ziekte was hij sterk, vastberaden en ongelooflijk dapper en deed hij er alles aan om deze afschuwelijke ziekte te overwinnen", zo staat in een verklaring. "Robert was meer dan alleen artiest, hij was een pionier, een kunstenaar, een inspiratie, een zoon, een vader, onze vriend."

Robert Miles, de artiestennaam van Robert Concina, is 47 jaar geworden. In Nederland is hij vooral bekend van zijn hit Children, een van de meest iconische dancenummers aller tijden. De dood van de dj zorgt voor hernieuwde belangstelling voor het nummer. Op iTunes is het woensdag de meest gedownloade plaat.