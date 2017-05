Nurlaila Karim en Ellen Evers in On Your Feet

Nurlaila Karim gaat de rol van Gloria Estefans moeder Gloria Fajardo spelen en Ellen Evers wordt Consuelo, Gloria's grootmoeder. "Gloria's moeder en grootmoeder hebben een onmiskenbare rol gespeeld in het leven van The Queen of Latin Pop. Op het moment dat Nurlaila en Ellen auditie deden was het Amerikaanse castingteam direct overtuigd dat deze twee krachtige theatervedettes de rollen moesten gaan spelen", aldus producent Albert Verlinde.

De musical On Your Feet bevat hits als Conga, Rhythm is Gonna Get You, Get On Your Feet en Anything for You en is vanaf 17 oktober te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. De hoofdrollen worden gespeeld door Vajèn van den Bosch en Jim Bakkum.