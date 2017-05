"Dolores voelde zich vanmiddag niet lekker en na een bezoek aan de dokter is bekend geworden dat ze niet kan optreden", meldt concertorganisator Mojo. De Ierse band wil het optreden op een later moment inhalen. Een vervangende datum is nog niet bekend. De gekochte kaarten blijven wel geldig.

The Cranberries, bekend van hits als Linger, Zombie en Dreams, zou in Carré een akoestisch concert geven in samenwerking met een strijkkwartet.