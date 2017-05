OG3NE vreest ook de 'grappige' acts

Tijdens de eerste halve finale van het evenement in Kiev werden dinsdagavond de eerste tien finalisten bepaald. De Nederlandse zussen, die zich donderdag in de tweede halve finale moeten zien te plaatsen, keken samen met hun songfestivalteam naar de verrichtingen van de concurrentie. "Het was hartstikke leuk om te zien hoe het allemaal loopt tijdens zo'n halve finale, en meteen een goede voorbereiding voor ons", vertelt Amy woensdag. "We hadden er allemaal een blaadje bij om bij te houden wie er door zouden gaan." Met een grote glimlach: "Uiteindelijk hadden we er best veel goed."

Volgens Lisa zitten er absoluut geduchte tegenstanders in de finale zaterdag. "Maar eigenlijk neem ik iedereen die de finale haalt serieus." Shelley: "Je moet met iedereen rekening houden en ook echt letten op de landen die iedereen ziet als grappig of leuk. Zoals de act van Moldavië in de eerste halve finale. Het is zeker niet mijn favoriet en niet het allerbeste liedje, maar je ziet dat het toch werkt. En dan gaat het door. Daar moet je rekening mee houden."

De zussen stonden woensdagmiddag in Kiev voor de derde keer op het enorme podium voor een repetitie. Woensdagavond wordt de show nogmaals opgevoerd en ook meteen beoordeeld door de vakjury's. Donderdagavond is de tweede halvefinaleshow live te zien op tv en verdelen de Europese tv-kijkers hun stemmen. OG3NE doet in aanloop naar het grote moment donderdag vooral nog even rustig aan. "We hebben inmiddels de luchtbedjes in de kleedkamer opgepompt", verklapt Lisa. "Dan kunnen we tussen de repetities door even gaan liggen."