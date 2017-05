Hans Kazan kreeg schrik van zijn leven

Tegen Shownieuws zegt Hans dat hij een angstige tijd achter de rug heeft. "Ik was zo misselijk, van 's ochtends tot 's avonds. Toen ik weer thuis was in Spanje ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Die hebben allemaal onderzoeken en tests gedaan. Het was toch behoorlijk heftig. Misschien heb ik wel iets ernstigs? Alles schiet door je hoofd, vooral omdat je niet weet wat het is", zegt de goochelaar.

Uiteindelijk weten de doktoren toch de vinger op de zere plek te leggen. "Ik was gewoon overwerkt. Je lichaam zegt op een gegeven moment stop en daar moet je naar luisteren. Ik heb daar niet naar geluisterd en maar doorgewerkt", ging hij verder.

Luisteren

Toch wil de inwoner van Marbella zijn levensstijl wel aanpassen. "Ik ga nu wel naar mijn lichaam luisteren. Ik ga een verstandiger mens worden. Ik ben een druk baasje en leidt een heel onregelmatig leven. Daar moet meer structuur in komen", zegt Hans.

De 64-jarige heeft de afgelopen jaren al veel voor zijn kiezen gekregen. Zo kreeg hij te maken met een faillissement en woedde er een brand in zijn theater.