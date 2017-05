Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

OG3NE in actie op Songfestival

1 uur geleden

De tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival begint donderdagavond met de Servische inzending, maar in Nederland zal met name worden uitgekeken naar het zesde liedje: Lights and Shadows van OG3NE. De Nederlandse zussen Lisa, Amy en Shelley staan op het programma na het jodelen-ontmoet-rapnummer van Roemenië en vóór de zigeunermuziek-ontmoet-rapmuziek uit Hongarije.