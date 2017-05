premium

Guy Ritchie verdedigt acteerwerk Beckham

50 min geleden

Regisseur Guy Ritchie verdedigde woensdag het acteerwerk van de voormalige voetballer David Beckham in zijn nieuwe speelfilm King Arthur: Legend of the Sword. De film draait nog niet in de bioscopen maar op de sociale media werden grappen gemaakt over de acteerprestatie van Beckham in de trailer voor de film.