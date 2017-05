Noors prinsje 'dabt' op bordes paleis

De elfjarige prins stond met zijn ouders, zus en grootouders te zwaaien naar het publiek, te zien op een filmpje op Youtube. Naast 'dabben' trok de derde in lijn van troonopvolging ook gekke bekken en maakte hij, tot ongenoegen van zijn zus, een vredesteken.

Het breken van het protocol moest voor de Noorse koninklijke familie het startsein zijn geweest voor nog meer gekkigheden. Zoon Sverre Magnus was nog niet klaar met gek doen of zijn ouders kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit kregen het te pakken, stuiterden heen en weer en maakten een rondedansje. Het duurde dan ook niet lang of nagenoeg het hele gezelschap op het bordes stond te hossen.