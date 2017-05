Nederlandse film wint buitenlandse prijzen

Dat heeft agent ArtistMan donderdag bekendgemaakt. Eerder werd Night ook al bekroond op het CineYouth Chicago International Film Festival. Night verhaalt over micro-agressies. Wanneer Sue's nichtje uit Suriname haar komt opzoeken in New York, hoopt Sue dat ze de twee verschillende kanten van haar leven kan verbinden tijdens een avondje stappen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De hoofdrollen worden gespeeld door de Amerikaanse actrice Rachel Hilson en de de Surinaams-Nederlandse actrice Genelva Krind ( Hoe duur was de suiker). Hilson is later dit jaar samen met Daniel Craig en Halle Berry te zien in de misdaadthriller Kings. Ze was eerder te zien in de series The Americans en The Good Wife.

Joosje Duk maakte in 2015 haar regiedebuut met Heavy Feathers, waarin ze tevens de hoofdrol vertolkte. Als actrice was ze recentelijk te zien in de KPN-serie B.A.B.S. en speelde ze in Publieke Werken en Snuf de Hond.