Extra voorstellingen Lucky Live in theater

De eerste twaalf voorstellingen van de show, die op 26 april in première ging, werden al verlengd. Nu zijn er van 11 tot en met 16 juli nog eens zes data aan toegevoegd. Inmiddels heeft het Zuiderstrandtheater al meer dan 17.000 kaarten voor Lucky Live verkocht.

In Lucky Live geeft Van de Pavert een exclusief kijkje in de keuken van LuckyTV. Met dit programma vat hij in DWDD al tien jaar lang de televisiedag samen: geraffineerd verknipt hij het nieuws tot een nieuwe werkelijkheid. Zijn filmpjes van koning Willy of over 'Werken bij de NOS' werden ook op sociale media grote hits. Het duet I've Had The Time Of My Life dat Donald Trump en Hillary Clinton 'zongen' na hun laatste verkiezingsdebat werd zelfs wereldnieuws.