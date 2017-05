Paris Hilton: ik vond de selfie uit

De voormalig realityster weet het eigenlijk wel zeker. Een foto met de camera aan de voorkant maken, dat is haar verzinsel. ’’Volgens mij maakte ik al selfies toen ik klein was. Toen nog met een wegwerpcamera”, zegt ze tegen W Magazine.

Alsof dat niet genoeg is, vindt Paris dat het door haar komt dat realityshows zo populair zijn tegenwoordig. En ja, zij was wél altijd zichzelf in The Simple Life. ’’Tegenwoordig zit overal een script achter en is het allemaal nep. Er zit niks echt meer in. Ik ben blij dat ik het in het begin heb gedaan, toen het nog organisch en grappig was."

Zelf heeft de hotelerfgename naar eigen zeggen keihard moeten werken voor haar bekendheid, maar tegenwoordig is beroemd worden helemaal niet zo moeilijk. ’’Iedereen met een telefoon kan het."