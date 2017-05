Dat zei de dj, die vrijdag en zaterdag uitverkochte shows geeft in het Amsterdamse stadion, donderdag tegen RTL.

“Ik had dit in mijn stoutste dromen niet durven dromen, dat ik in m’n eentje twee keer de ArenA uit zou verkopen. Dat is natuurlijk een jongensdroom”, vertelde Armin, die met de shows viert dat hij twintig jaar in het vak zit.

De dj staat vrijdag en zaterdag niet in zijn eentje in de ArenA. Onder anderen Kensington, Mr. Probz en Racoon-zanger Bart van der Weide treden met Armin op. “Dit is zo’n mooi vak en ik ben dankbaar dat ik met zo veel mooie mensen mag samenwerken.”

Het succes heeft ook een keerzijde: Armin moet zijn dochter en zoon veel missen. “Dat is heel lastig, maar godzijdank voor FaceTime en Skype.” Ondanks alle technische mogelijkheden vindt de dj het belangrijk “er gewoon te zijn” voor zijn kinderen. Een paar dagen thuis is “wel echt afkicken”; boodschappen doen en de kinderen naar bed brengen is volgens Armin “een heel ander ritme”. “Maar dat is ook wel goed, want dat houdt me met m’n benen op de grond.”