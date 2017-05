“Het gaat echt een heel stuk beter met mama”, zei Roxeanne Hazes tegen RTL. “Ze heeft weer overal zin in.”

Roxeanne is “onwijs trots” op haar moeder. “Een depressie hebben is iets wat zwaar onderschat wordt. Ik geloof ook dat je het zelf heel snel onderschat. Maar eens is het emmertje vol.” Volgens ‘Rox’ probeerde “iedereen” om Rachel te helpen. “Maar soms is ook dat niet genoeg. Ik merkte ook dat ik soms een beetje nukkig was naar m’n moeder toe. Ik heb toen ook gezegd dat het niet mocht escaleren.”

Volgens haar dochter kijkt Rachel inmiddels weer uit naar het aanstaande huwelijk van Roxeanne. Ook is ze blij met de solocarrière van Roxeanne, die van de grond begint te komen. “Ze wordt weer echt heel gelukkig van de dingetjes waar ik gelukkig van wordt. Er zijn allemaal dingetjes waar ze echt naar uitkijkt.”

Dré

Contact met haar broer André Hazes jr. heeft Roxeanne nog steeds niet. “Wij hebben het nu al een paar keer geprobeerd, maar Dré wil het niet en zijn gezinnetje wil het niet”, zei Roxeanne. “Dan moet je dat ook respecteren. Het is een volwassen jongen, hij heeft inmiddels een gezinnetje en een kindje.”

Hoewel Roxeanne het aanvankelijk erg moeilijk had met de familieruzie, kan ze er nu mee leven. “Ik ben er in het begin echt heel erg verdrietig om geweest, hij was echt altijd mijn beste vriend. Maar ik ben nu in een fase van mijn leven dat ik zo gelukkig ben dat echt negatieve shit mij niet meer raakt. Loslaten is een van de moeilijkste dingen, maar als je dat eenmaal kunt, zie je ook hoe mooi het leven kan zijn.”